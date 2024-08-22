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В 2024 году Россия закупила на 20% больше китайских смартфонов

ГТУ: в 2024 году Россия закупила на 20% больше смартфонов из КНР на $1,47 млрд

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В списке стран — покупателей китайских смартфонов Россия занимает четвертое место. За первое полугодие 2024 года объем поставок увеличился на 20%, со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщает ТАСС.

По данным ведомства, стоимость экспорта смартфонов производства КНР в Россию при этом повысилась на треть, составив $1,47 млрд. Только за июль Россия закупила у Китая почти 1,9 млн штук.

В таможенной статистике КНР учитываются смартфоны, произведенные в материковом Китае. При этом около 30% все поставок этих устройств приходится на Гонконг — специальный административный район КНР. На втором месте оказались США, на третьем — Объединенные Арабские Эмираты.

20 августа появился список смартфонов Xiaomi, которые получат новый Android 15. Android 15 пока еще не вышел даже для смартфонов Pixel, и компания Google продолжает активно работать над новой мобильной операционной системой. Последние бета-версии получили значительные улучшения, включая поддержку спутниковой связи, мониторинг состояния батареи, частичное разделение экрана, обнаружение автономных устройств и многое другое.

Ранее россиянам рассказали, как смарт-часы шпионят за своими владельцами.

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