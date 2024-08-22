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В Магаданской области обнаружили две незаконные фабрики очистки золота

В Магаданской области пресекли работу двух незаконных фабрики очистки золота

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МВД России

Правоохранительные органы Магаданской области выявили две незаконно работающие фабрики очистки золота, которые использовали в производстве ртуть. Об этом со ссылкой на губернатора региона Сергея Носова сообщает РИА Новости.

По словам главы области, в Сусуманском районе обнаружили две незаконные аффинажные фабрики, использовавшие запрещенные технологии. Помимо золота правоохранители изъяли два литра ртути, которая могла отравить окружающую территорию.

Губернатор заявил о необходимости наведения порядка в этой сфере.

До этого сообщалось, что жителя Омской области обвинили в незаконном обороте драгоценных металлов на миллионы рублей, уголовное дело в отношении него направлено в суд.

6 февраля сообщалось, что в Магаданской области полиция задержала троих мужчин, которые пытались похитить оборудование для добычи золота на общую сумму в 320 тыс. рублей.

Ранее в Англии арестовали четверых мужчин за кражу золотого унитаза.

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