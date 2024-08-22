Россиянам рассказали о плюсах работы на заводе

Количество вакансий на рынке труда в России за год увеличилось на 44%, и самый высокий спрос на персонал наблюдается на заводах. Об этом «Газете.Ru» рассказала начальник управления по работе с персоналом компании «Хевел» Ольга Волкова. Она назвала пять плюсов такой работы.

По ее словам, первый плюс заключается в том, что большинство промышленных предприятий предлагают официальное трудоустройство, социальный пакет, стабильную, а в период кадрового дефицита и достаточно высокую зарплату. По оценке Волковой, средняя зарплата рабочего на производстве в России за 2024 год ‒ 76 912 рублей.

Второй плюс — работа на заводе позволяет изучить производственный и технологический процесс изнутри, попробовать свои силы на различных участках и выбрать наиболее интересное для себя направление, а также осваивать смежные специальности и развиваться.

Третий плюс — на производство можно прийти без опыта и приобрести навыки, освоить профессию уже в процессе. Для учителя или, например, врача такое просто невозможно.

Четвертый плюс — работа на производстве чаще всего предполагает возможность увидеть результат своего труда, сформировать и развить навыки работы в большом коллективе.

Пятый плюс — четкий и понятный график работы, позволяющий планировать отдых, занятия спортом, общение с семьей и друзьями. Причем сотрудники заводов, в отличие, например, от учителей, как правило, не берут работу домой и после смены могут заняться личными делами.

При этом на производственных предприятиях чаще всего приняты строгие правила, требования и нормы – некоторым, это понравится, но кому-то работать в такой системе сложно, потому что не хватает свободы действий и выбора.

Второй нюанс — монотонность или выполнение одних и тех же операций в течение смены. Одних однообразие задач может утомлять и демотивировать, для других понятные задачи и знакомые операции станут плюсом: не надо каждый день ломать голову над изобретением вечного двигателя.

«Даже в самые обычные операции можно внести новизну, усовершенствовать процесс, и в таком случае работа не будет скучной. Работники предприятий могут пожаловаться и на месторасположение заводов — зачастую они находятся за городом, в промышленной зоне. В таком случае много времени уходит на дорогу, рабочий день удлиняется и часть зарплаты уходит на транспорт», — заключила Волкова.

Волкова отнесла к заводам предприятия машиностроения и станкостроения, производства металлических изделий и заготовок, металлургии, пищевой промышленности, приборостроения, даже высокотехнологичные производства. По словам специалиста, лидерами по количеству вакансий рабочего на производстве оказались Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск.

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