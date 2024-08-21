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Россия стала одним из лидеров по экспорту чая из КНР

РФ экспортировала чая из КНР на $32 млн и вошла в топ-5 крупнейших экспортеров

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Depositphotos

За первые семь месяцев 2024 года поставки китайского чая в Россию выросли на 17% и составили $32,804 млн. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Государственного таможенного управления КНР.

Это позволило России войти в пятерку крупнейших импортеров этой продукции из Китая.

«Китай экспортировал чай на сумму $123,5 млн в Марокко, $95,2 млн в Гану, $53,1 млн в Малайзию и $30,9 млн в Узбекистан за тот же период», — пишет издание.

При этом Китай также закупает российский чай. За семь месяцев 2024 года объем этих поставок оценивается в $72 тыс., что на 24,8% меньше, чем годом ранее, когда он составлял $95,6 тыс.

Накануне стало известно, что российский экспорт вырос на 11,5% с января по май 2024 года, несмотря на санкции. Этому способствовало увеличение доли дружественных стран в торговле до 80%. Государственная поддержка, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», помогла компании «Медтехника» из Санкт-Петербурга значительно увеличить экспортную выручку и расширить географию поставок.

Ранее Греция резко нарастила закупки у России.

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