Триллионные инвестиции в морские порты изменят лицо международной логистики

В ближайшее десятилетие потребуется около €2 трлн инвестиций для модернизации и адаптации к новым реалиям морских портов, которые обеспечивают почти 80% мирового трафика грузов. Об этом пишет Bloomberg.

Ключевые изменения затронут цифровизацию, автоматизацию и переход на зеленую энергетику. Ежегодно на эти цели планируется выделять €200 млрд.

Эксперты отмечают возрастающую геополитическую роль портов. «Сейчас стало очевиднее, что порты — это геополитические активы, и раньше этому не уделялось столько внимания», — отметил Питер де Ланген, консультант Ports & Logistics Advisory.

Яркий пример — китайский порт Шэньчжэнь, ставший ключевым хабом для экспорта автомобилей. В январе 2023 года там открылся новый терминал Сяомо, через который за год прошло 20 тыс. машин. К 2030 году этот показатель планируют довести до 1 млн.

Индия также включилась в гонку, начав строительство крупнейшего порта Вадхван стоимостью $9 млрд. Он сможет принимать крупнейшие суда и станет одним из 10 крупнейших портов мира с пропускной способностью 23 млн контейнеров.

«Без мегапортов невозможно развивать такие инициативы, как «Сделано в Индии», — подчеркнул директор по глобальным инвестициям Red Sea Gateway Terminal Internationa Гаган Сексария.

До этого аналитики отметили, что напряженность в Красном море повышает значимость Северного морского пути.

Ранее были названы условия для существенного прогресса в перевозках по Севморпути.