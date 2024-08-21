Предвыборный штаб Харрис аккумулировал рекордную сумму в президентской гонке

Предвыборная компания вице-президента США Камалы Харрис привлекла около $500 млн с момента ее выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на свои источники.

Это беспрецедентный финансовый результат, отражающий энтузиазм доноров накануне голосования 5 ноября. Сумма была аккумулирована для Харрис за четыре недели с момента ее вступления в гонку 21 июля.

«Харрис подняла $200 млн за первую неделю своей кампании, быстро завершив работу по обеспечению поддержки, чтобы стать номинантом партии», — говорится в сообщении.

Команде Харрис удалось собрать $310 млн в июле, доведя общую сумму денежных средств, привлеченных ею и Байденом до его выбытия, до более чем $1 млрд. Это самый быстрый рост денежных поступлений в истории предвыборных гонок.

В начале августа стало известно, что дефицит бюджета США в июле вырос на 10,4% год к году и достиг $243,7 млрд. Однако с начала финансового года дефицит сократился на 6%, составив $1,517 трлн.

Ранее эксперты предупредили о рисках экономической стратегии Харрис.