Финляндия запретит россиянам покупать недвижимость

Власти Финляндии разработали законопроект, который позволит ввести полный запрет на покупку недвижимости гражданами России. Об этом сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на министра обороны республики Антти Хяккянена.

«Этот законопроект будет обсуждаться правительством ранней осенью», — сказал глава оборонного ведомства.

Хяккянен добавил, что инициатива поступит в кабмин в течение ближайших двух недель.

Согласно уточнению рабочей группы финского минобороны, законопроект в случае его принятия введет полный запрет на покупки недвижимости лицами, имеющими гражданство стран, которых Евросоюз посчитал «нарушившей территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства». Также мера затронет юридических лиц. Исключением станут граждане, которые имеют в Финляндии постоянный вид на жительство.

Накануне минобороны Финляндии одобрило почти все заявки россиян на сделки с финской недвижимостью. В период с января по июнь 2024 года оборонное ведомство обработало 64 запроса от граждан РФ.

Ранее стало известно, что в Финляндии упростят процедуру конфискации недвижимости у россиян.