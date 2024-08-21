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Россиянам назвали самые простые и безопасные способы вложения денег

Инвестор Кузнецова: рынок недвижимости по-прежнему привлекателен для инвестиций

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Depositphotos

В последние годы рынок жилья демонстрирует замедление роста цен на фоне повышения ипотечных ставок. Это заставляет инвесторов искать новые способы приумножения капитала. Об этом в эфире «Пятого канала» рассказала инвестор Юлия Кузнецова.

«Этот рынок никуда не денется, и люди в основу все равно инвестиций берут вложения в недвижимость на разных стадиях», — отметила Кузнецова.

Эксперт рекомендует присмотреться к операциям на фондовом рынке. «Сейчас уже на Московской бирже открыто более 35 млн счетов, но не все они активные. Тем не менее это направление развивается, оно очень перспективное», — подчеркнула Кузнецова.

Помимо акций и облигаций, инвестор советует обратить внимание на краудлендинговые и краудфандинговые платформы, а также на цифровые финансовые активы и акции IT-компаний.

«IT-рынок будет развиваться еще быстрее, еще сильнее. И можно действительно на тех же самых стартапах искать компании, которые предлагают какие-то классные IT-решения, и в них тоже инвестировать», — отметила она.

Также Кузнецова посоветовала не забывать про инвестиции в драгоценные металлы, которые можно приобретать в виртуальном формате или в виде коллекционных монет.

Вместе с тем инвестор предостерегает начинающих инвесторов от доверия финансовым блогерам, которые могут вводить людей в заблуждение. По её словам, надежнее всего обращаться к проверенным экспертам рынка и диверсифицировать вложения.

Накануне стало известно, что россиянам со средней зарплатой потребуется более восьми лет, чтобы накопить 1 млн рублей. Экономист Андрей Лобода отметил, что при откладывании 15% дохода в месяц это сложно сделать быстро, и даже при высоких ставках потребуется значительное время.

Ранее получающих пассивный доход россиян стало меньше.

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