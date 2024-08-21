Стоимость шоколада вряд ли снизится даже при хорошем урожае

Урожай в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем производителе какао, ожидается на 10% выше, но ряд структурных проблем отрасли по-прежнему далеки от решения. Об этом пишет Bloomberg.

Одна из главных угроз — распространение вируса «раздутого побега», который может снижать урожайность инфицированных деревьев на 70%. По оценкам, около четверти плантаций в регионе уже заражены, но их выявление и вырубка больных деревьев идет медленно.

Кроме того, многие фермеры не могут позволить себе достаточное количество удобрений и пестицидов, чтобы повысить урожайность. Доходы африканских производителей какао остаются низкими — на уровне $2000–2500 за тонну, что менее трети от мировых цен.

Еще одна проблема — нехватка рабочей силы, поскольку многие фермеры уходят в незаконную добычу золота, наносящую серьезный урон какао-плантациям. В Гане, втором крупнейшем производителе, этот кризис приобрел особую остроту.

До этого стало известно, что шоколад и конфеты могут нанести вред здоровью из-за вредных добавок, таких как трансжиры и пальмовое масло. Эксперты рекомендуют избегать сладостей с заменителями масла-какао и выбирать горький шоколад от проверенных производителей.

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