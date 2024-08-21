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Россиянам назвали средний срок продажи вторичного жилья в России

«Домклик»: средний срок продажи вторичного жилья в России составляет 56 дней

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Средний срок продажи вторичного жилья в России в 2024 году составил 56 дней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Домклик».

В частности, однокомнатные квартиры продаются за 56 дней, двухкомнатные - за 69 дней, а трехкомнатные и более просторные — в среднем за 87 дней. Наиболее быстро жилье реализуется в Ростовской, Волгоградской и Воронежской областях.

В то же время самые длительные сроки продаж отмечаются в Санкт-Петербурге и Московской области — 73 и 106-128 дней соответственно для однокомнатных и трехкомнатных квартир.

Эксперты компании также отметили, что в условиях повышения ипотечных ставок продавцы все чаще идут на быстрые сделки с минимальным дисконтом. Так, около половины квартир, проданных в июле, были выставлены на рынок менее месяца назад. При этом доля сделок, закрытых в течение 2 недель, увеличилась с 19% в начале года до 24% сейчас.

До этого стало известно, что инвестиции в недвижимость в России остаются востребованными, несмотря на замедление роста цен. Инвестор Юлия Кузнецова отметила, что люди продолжают вкладываться в жилье, используя различные стратегии, включая покупку на этапе строительства и флиппинг.

Ранее в России резко увеличился спрос на покупку квартир в новостройках.

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