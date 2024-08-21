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В РФ рассчитывают, что страны Африки допустят ее рыбаков в свои воды

Патрушев: РФ рассчитывает на допуск ее рыбаков в экономические зоны стран Африки

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Игорь Зарембо/РИА Новости

Москва рассчитывает, что после завершения Большой африканской экспедиции российские рыбаки получат доступ в экономические зоны ряда стран региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

В материале отмечается, что Большая африканская экспедиция стартовала из Калининграда 21 августа 2024 года. Она завершится в следующем году, при этом ее основной целью стала оценка состояния водных запасов биологических ресурсов в исключительных экономических зонах Африки.

«Конечно, мы заинтересованы в расширении ресурсной базы рыболовства для нашего флота <...>. Воды Африки обладают потенциалом», — подчеркнул заместитель главы правительства.

Он добавил, что Москва помогает зарубежным коллегам получить данные о состоянии водных запасов, чтобы в будущем дружественные государства могли рационально их использовать и не наносить вред экологической системе.

При этом, как сказал Патрушев, российское руководство надеется на ответные шаги со стороны зарубежных партнеров. В частности, речь идет о допуске рыбаков в экономические зоны африканских стран для промысла.

«Обсудим с рыбаками, что им интересно. Уже после этого будут приниматься решения по сотрудничеству и настройке международных договоренностей по открытию вылова», — добавил вице-премьер.

Ранее в сети завирусился ролик о российских рыбаках, занимающихся добычей минтая.

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