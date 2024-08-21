Frontex объявило тендеры на закупку дронов на $400 млн

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex объявило тендеры на закупку беспилотных летательных аппаратов и других средств наблюдения на общую сумму $400 млн. Об этом сообщает издание Euractiv.

По данным издания, компания использует дроны для наблюдения за обстановкой на границах Евросоюза с 2018 года, обнаружив тем самым почти пять тысяч человек за год.

Euractiv пишет, что компания планирует потратить порядка $184 млн на закупку дронов, а также связанных с ними услуг для наблюдения за обстановкой в море. Кроме того, еще около $19 млн потратят для закупки приборов ночного видения, а в свою очередь $186,5 млн — на закупку технологий информационно-коммуникационного назначения. Также еще $3 млн уйдет на пилотный проект по использованию беспилотников на наземных границах.

До этого сообщалось, что все больше нелегальных мигрантов проникают в Евросоюз через Мадрид и по другим альтернативным маршрутам нелегальной миграции.

Ранее Польша отказалась принимать мигрантов по новому пакту ЕС.