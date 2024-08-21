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Власти Крыма заявили, что попросят правительство и дальше субсидировать Керченскую переправу

Аксенов: Крым попросит продолжить субсидирование Керченской переправы

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что правительство региона попросит продолжить субсидирование Керченской паромной переправы из федерального бюджета. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыминформ».

По его словам, в настоящее время все грузоперевозки через переправу осуществляются за счет государства, и эту меру нужно сохранить.

В частности, в течение двух предыдущих лет после теракта на мосту в октябре 2022 года и введения запрета на проезд грузового транспорта правительство РФ выделяло по 5,7 млрд рублей в год в качестве субсидии на обеспечение работы переправы.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев от партии «Родина» заявил, что Вооруженным силам Украины и спецслужбам страны будет непросто совершить атаку на Крымский мост.

Также представитель Военно-морских сил (ВМС) страны Дмитрий Плетенчук заявил, что для Украины больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях. Представитель ВМС утверждает, что Россия в основном перешла на Керченскую паромную переправу.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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