Киргизия ограничивает денежные переводы в российские банки из-за санкций

В Киргизии некоторые банки объявили о приостановке денежных переводов (в обоих направлениях) в российские «Сбербанк», «МТС Банк» и «Тинькофф банк» через мобильные приложения из-за вводимых против РФ санкций. Об этом сообщает издание 24.kg.

«В настоящее время из-за технических причин невозможно получать переводы онлайн из РФ», — рассказали изданию в «Бакай Банке».

В «Демир Банке» пояснили, что российские банки находятся под санкциями, поэтому переводы в них «не пройдут».

«Все перечисленные банки находятся под санкциями, переводы невозможны», — добавили в «Оптима Банке».

Аналогичная ситуация и в «Элдик Банке» («РСК Банк»), «ФинансКредитБанке» и «Кыргызкоммерцбанке».

В Нацбанке КР сообщили, что коммерческие банки республики «обязаны соблюдать законодательство по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег». Это подразумевает тщательную проверку клиентов и операций для предотвращения возможных вторичных санкций.

«На сегодняшний день остается возможным отправка/получение денежных переводов из/в Россию без открытия счета через следующие системы: Юнистрим, Золотая Корона, Астрасенд, PLUSPAY», — пояснили в Нацбанке.

По данным ведомства, в санкционном списке находятся 62 российских банка.

Накануне стало известно, что киргизский «Керемет Банк» приостановил денежные переводы через российские банки, включая Сбербанк и Тинькофф. Ограничения действуют на неопределенный срок, но клиенты все еще могут пользоваться международными системами переводов.

Ранее киргизский MBank прекратил обработку переводов из России под угрозой санкций США.