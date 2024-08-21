В Генпрокуратуре заявили, что в России нет деприватизации

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью журналисту Сергею Минаеву заявил, что в России нет деприватизации. Видеозапись опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Никакой деприватизации не существует. Мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы. Люди, которые управляли производствами, не вкладывали деньги в развитие, полученные доходы выводили за рубеж», — пояснил Краснов.

Он добавил, что эти люди работали «не на нашу страну».

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