Moody's назвала количество компаний Евросоюза с российским участием

В Европейском союзе по состоянию на июль текущего года работают 46 тыс. компаний, которые более чем на 40% прямо или косвенно принадлежат юридическим или физическим лицам в России, в том числе с двойным гражданством. Об этом сообщает Moody's.

Уточняется, что большинство таких компаний зарегистрированы в Чехии (12,4 тыс.), Болгарии (9,5 тыс.), ФРГ (4,2 тыс.), Латвии (3,3 тыс.) и Италии (2,5 тыс.).

Рейтинговое агентство подчеркивает, что банки и финансовые учреждения в этих странах обязаны уделять «особое внимание» своим операциям с участием подобных организаций и отчитываться о них. Кроме того, отмечает Moody's, компаниям необходимо отчитываться о переводах свыше €100 тыс. из Евросоюза в третьи страны, если перевод осуществляется организацией с долей российского участия выше 40%.

До этого сообщалось, что число обанкротившихся компаний в Европейском союзе выросло на 3,1% по сравнению с первым кварталом.

Ранее стало известно, сколько компаний обанкротились в России за полгода.