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Эксперт спрогнозировал курсы юаня и доллара на будущую неделю

Финансист Шепелев допустил доллар по 90 рублей на следующей неделе

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Shutterstock

До 28 августа — пика налоговых платежей в России — курс юаня на бирже снизится до 12 рублей, а доллара на межбанковском рынке — до 90 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

20 августа курс рубля к юаню падал, китайская валюта подбиралась к уровню 12,2 рубля, несмотря на налоговый период в стране. Обычно в это время российские экспортеры продают валюту для уплаты сборов и рубль укрепляется.

«Неуверенность рубля в условиях приближения налогового периода указывает на силу факторов давления — обострения на внешнем геополитическом контуре и восстановления импорта. В обоих случаях активизируется спрос на инвалюту. Эпизоды укрепления рубля до середины будущей недели могут быть импульсными и кратковременными — это происходит в моменты, когда реализуются крупные заявки на продажу валюты», — пояснил Шепелев.

В конце будущей недели – начале сентября курсы валют начнут «окапываться» на более высоких значениях – 12,2-12,5 рубля за юань и 90-92 рубля за доллар. Эксперт исключил более серьезную девальвацию рубля, учитывая жесткость денежно-кредитной политики ЦБ и относительно комфортные цены на нефть.

По данным Мосбиржи на 11:47 мск юань стоит 12,23 рубля. Доллар на внебиржевом рынке — 91,88 рубля.

Ранее курс рубля повел себя неожиданно.

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