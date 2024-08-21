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Россиян заставят подумать перед взятием потребкредита

Власти обсуждают новые ограничения на быстрые кредиты

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Global Look Press

В России планируют обсудить новые меры по сдерживанию роста потребительского кредитования. Об этом пишет РБК.

Причиной стал ускоренный рост портфеля потребкредитов в первом полугодии 2024 года, обогнавший динамику ипотеки.

По данным ЦБ, в июне прирост задолженности по потребссудам составил ₽291 млрд или 18,6% к июню прошлого года. За первое полугодие портфель вырос на 9,8%, до ₽14,94 трлн, опередив ипотеку (9,1%, до ₽19,76 трлн).

Среди обсуждаемых мер — искусственное увеличение сроков оформления кредитов и ужесточение выдач в привязке к показателю долговой нагрузки (ПДН).

«Чтобы человек пять дней подумал, перед тем как технику в кредит взять, а не как сейчас: «понравился телефон — давайте сегодня в течение получаса оформим все в рассрочку», — пояснил источник в финансово-экономическом блоке правительства.

ЦБ уже принял ряд ограничительных мер, включая ужесточение макропруденциальных лимитов. С 1 сентября надбавки не будут касаться только кредитов с ПДН ниже 40% и ставками до 15%.

Экономисты отмечают, что рост потребкредитования создает инфляционное давление. При этом наблюдается и рост сбережений — по оценкам, «сверх нормы» они составляют ₽4–5 трлн при общей сумме ₽116 трлн на 1 июля 2024 года.

Ранее банкир объяснил , почему в России не падает спрос на кредиты.

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