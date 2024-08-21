Российских продавцов школьных товаров призвали временно заморозить цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к продавцам школьных товаров с призывом временно заморозить цены на период сборов к учебному году. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В случае выявления признаков спекулятивных действий служба примет меры антимонопольного реагирования», — подчеркнули в ФАС.

Регулятор также напомнил о недопустимости навязывания покупки школьной формы от конкретных поставщиков.

До этого ФАС предложила российским ретейлерам добровольно ограничить цены на бытовую технику и электронику. Торговые сети DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» поддержали инициативу. Заморозка будет действовать до 30 сентября с возможностью продления. Мера призвана повысить доступность востребованных товаров для россиян.

До этого финансовый эксперт назвала способы сэкономить на подготовке детей к школе. Один из них — покупать товары на маркетплейсах.

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