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Россиян предупредили о скором подорожании товаров из-за рубежа

«Ъ»: из-за проблем с поставками из КНР импортные товары могут подорожать на 10%

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Импортные товары в ближайшее время могут вырасти в цене как минимум на 10% из-за очередных проблем с поставками из Китая, пишет «Коммерсантъ».

Дело в том, что все больше поставщиков из КНР, опасаясь вторичных санкций, соглашаются отправлять товары только в ту страну, из которой пришел платеж.

«Часть отправителей просит не только оплатить товары через третьи страны, им необходимо, чтобы и грузы шли по этому маршруту, согласно сопроводительной документации», — рассказал старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

Россия в последнее время использовала для перевода средств такие локации, как Лаос и Иран. Таким образом, цепочка поставок значительно усложняется, что сказывается на конечной стоимости товара для потребителей.

До этого в РФПИ заявили, что товарооборот России и Китая может удвоиться к 2030 году при устранении проблемы платежей.

Ранее стало известно, на сколько задерживается доставка товаров из КНР.

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