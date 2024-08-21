Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне отвернулись от ипотеки на частные дома

Выдача ипотеки на строительство частных домов за июль сократилась в шесть раз

close
100%
Shutterstock

Объем выдачи ипотеки на строительство частных домов (ИЖС) по итогам июля рухнул в 6,25 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до порядка 4 тыс. сделок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет «Дом.РФ».

Для сравнения: в июне россияне взяли около 25 тыс. ипотечных кредитов на возведение частных домов. Негативное влияние на рынок оказала отмена льготной ипотеки и изменения условий семейной ипотеки на ИЖС, отмечают эксперты.

Выдача ипотеки на новостройки за месяц сократилась втрое — до 31,9 тыс. сделок против 95,4 тыс. в июне.

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение спроса на жилье во втором полугодии на фоне высоких рыночных ставок.

До этого стало известно, сколько россиян покупают недвижимость с целью инвестиций. Выяснилось, что каждый пятый покупатель недвижимости использует ее как инструмент для сбережения капитала.

Ранее россияне рассказали, где мечтают пожить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами