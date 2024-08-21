Россияне отвернулись от ипотеки на частные дома

Объем выдачи ипотеки на строительство частных домов (ИЖС) по итогам июля рухнул в 6,25 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до порядка 4 тыс. сделок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет «Дом.РФ».

Для сравнения: в июне россияне взяли около 25 тыс. ипотечных кредитов на возведение частных домов. Негативное влияние на рынок оказала отмена льготной ипотеки и изменения условий семейной ипотеки на ИЖС, отмечают эксперты.

Выдача ипотеки на новостройки за месяц сократилась втрое — до 31,9 тыс. сделок против 95,4 тыс. в июне.

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение спроса на жилье во втором полугодии на фоне высоких рыночных ставок.

До этого стало известно, сколько россиян покупают недвижимость с целью инвестиций. Выяснилось, что каждый пятый покупатель недвижимости использует ее как инструмент для сбережения капитала.

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