Торговля между Россией и Японией в июле сократилась на треть

Товарооборот между Россией и Японией в июле сократился на 32,47% год к году, до 70,7 млрд иен или порядка $487 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные японского минфина.

Основная доля поставок из РФ в Японию (около 70%) по-прежнему приходится на энергоносители. Тем не менее в прошлом месяце страна значительно сократила импорт российского сжиженного природного газа (-63,9%) и угля (-80,2%). Более того, в июле Япония не покупала у России нефть.

Импорт российской рыбы и рыбной продукции в Японию за период вырос на 18,8%. Поставки зерновых упали на 12,3%.

Россия в июле увеличила закупки запчастей у Японии на 13%. При этом импорт автомобилей сократился на 34,3%. Поставки пластика в РФ упали на 34,9%.

До этого сообщалось, что деньги компаний из РФ застряли за границей из-за задержек платежей. По итогам первых семи месяцев финансовые активы российского бизнеса за рубежом выросли почти на $45 млрд. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее стало известно о сокращении импорта в РФ.