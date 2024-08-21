В России сильно снизились выдачи ссуд закредитованным заемщикам

За последний год доля кредитов, выданных наиболее закредитованным заемщикам, сократилась более чем вдвое. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка России (ЦБ РФ).

Во II квартале 2024 года лишь 12% потребительских займов получили те, кто тратит свыше 80% своего дохода на погашение долгов, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 26%.

Также уменьшилась доля кредитов, предоставленных клиентам с уровнем долговой нагрузки (ПДН) от 50% до 80%, то есть тем, кто отдает более половины, но менее 80% своего дохода на выплаты. В II квартале 2024 года банки одобрили лишь 21% таких займов, по сравнению с 35% годом ранее.

В целом стандарты кредитования постепенно улучшаются, отметили в ЦБ РФ. С прошлого года регулятор начал вводить макропруденциальные ограничения на оформление кредитов для клиентов с высоким уровнем долговой нагрузки, ужесточая эти лимиты в 2023 и 2024 годах.

Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, рассказали в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни». В первом полугодии 2024 года одобрение получила лишь треть подобных заявок.

Также глава дирекции финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ Михаил Сергейчик рассказал, что закредитованность не удерживает работников на одном месте. Напротив, люди с большими долгами готовы сменить место работы даже ради скромной прибавки к зарплате.

Ранее россияне стали чаще покупать товары для дома и ремонта в кредит.