Эксперт: экспорт нефти из России существенно не сократился

Несмотря на западные санкции, российскую нефть продолжают активно покупать, и это не изменится в будущем. Поставки не сократились благодаря восточным рынкам, заявил РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Мпециалист подчеркнул, что после введения ограничений экспортные объемы российской нефти остались на прежнем уровне.

«Что касается нефти, то сколько мы ее продавали, столько фактически и продаем, так как сумели оперативно повернуться на восток, куда сейчас и пошла, главным образом, российская нефть – в Китай, Индию и Турцию...», — сказал Шмаль. Несмотря на все запреты Запада, спрос на российскую нефть остается высоким, учточнил эксперт,

Он также отметил, что потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель не сработал и фактически провалился. Хотя Россия продает свою нефть с определенным дисконтом, средняя цена остается выше установленного потолка, колеблясь в диапазоне 65-70 долларов.

Ранее аналитик пояснил, почему падают цены на нефть.