Эксперт напомнила, как будет проходить индексация страховых пенсий

Заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала РИА Новости, что индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год - 1 февраля и 1 апреля.

«Переход с 2025 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий 1 февраля и 1 апреля будет осуществляться на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей», — пояснила она.

Эксперт добавила, что индексация пенсий россиян в этом году составляет 7,5%, что отстает от инфляции по основным статьям затрат. Так, продовольственная инфляция находится около двухзначных отметок, рост тарифов на ЖКУ в текущем году составит 9,8%, а динамика цен на жизненно важные лекарства составила 3,3% за пять месяцев года, а на другие препараты еще больше.

До этого доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что 1 сентября произойдет индексация пенсий для пенсионеров, которым в августе исполнится 80 лет.

Ранее россиянам рассказали, что будет с пенсией при отъезде из страны.