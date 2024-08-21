Посол Ливана в Москве назвал незаконными антироссийские санкции

Ливан не поддерживает санкции стран Запада против Российской Федерации. Об этом в интервью ТАСС заявил ливанский посол в РФ Шауки Бу Нассар.

Дипломат подчеркнул, что западные санкции не исходят от ООН, поэтому Ливан не считает их законными и не соблюдает. При этом, отметил посол, полеты российских гражданских самолетов в Бейрут были отменены, так санкции могли коснуться частного сектора как в РФ, так и в Ливане.

Бу Нассар сказал, что лично встречался в Москве с заместителем министра транспорта РФ и рядом российских официальных лиц РФ для обсуждения возможного восстановления прямого авиасообщения между странами. Дипломат выразил надежду, что в ближайшем будущем этот вопрос будет решен.

Ранее глава ливано-российского делового совета Жак Сарраф заявил, что Ливан рассчитывает на расширение экономического сотрудничества с Россией. Географическое положение Ливана предоставляет уникальные возможности для ведения бизнеса на Ближнем Востоке и за его пределами.

Ранее сообщалось, что Ливан надеется на помощь России для восстановления экономики.