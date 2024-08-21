Аналитик пояснил, почему падают цены на нефть

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ключевая причина падения цен на нефть заключается в отсутствии дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

«Ключевая причина падения цены на нефть — это отсутствие эскалации между Ираном и Израилем», — сказал он.

По его словам, на этом фоне Вашингтон начал покупать нефть в Федеральный резерв вразрез с прогнозом закупок. Демидов пояснил, что ожидалось уменьшение объема резервов почти на 5 миллионов баррелей, а произошел рост на 1,5 миллиона баррелей. Аналитик отметил, что это вызвало эффект домино и новости о росте запасов США повлекли за собой более сильное падение цен.

Накануне сообщалось, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent упала до $76,9 за баррель. Цена топлива опустилась ниже отметки в $77 впервые с 7 августа.

Ранее спрогнозировали новые рекорды предложения нефти.