Стало известно, какой тип жилья предпочитают москвичи

Каждая третья квартира и апартамент (7245 лотов) в новостройках бизнес-класса Москвы – однокомнатные. За год доля «однушек» выросла до 34,5%. В результате они впервые стали наиболее часто встречающимся и популярным типом жилья в бизнес-классе в 2024 году. Об этом говорится в исследовании экспертов компаний «Метриум» и «Аеон Девелопмент» (есть у «Газеты.Ru»).

Однокомнатные квартиры лидировали только в массовом сегменте (38,1% предложения) и Новой Москве (38,4%).

Средняя площадь однокомнатных квартир и апартаментов в столице – 41,1 кв. м. В массовом сегменте этот показатель равен 37,8 кв. м, в бизнес-классе – 44,2 кв. м, в премиум-классе – 49,7 кв. м, в элитном сегменте – 70,7 кв. м, в Новой Москве – 38,7 кв. м.

Средняя цена «квадрата» однокомнатных квартир и апартаментов массового сегмента – 364 тыс. рублей, бизнес-класса – 474,9 тыс. рублей, премиум-класса – 684 тыс. рублей, элитного сегмента – 1,56 млн рублей, Новой Москвы – 268,1 тыс. рублей.

«В январе-июне на первичном рынке бизнес-класса Москвы совершено 12,6 тысяч сделок по договорам долевого участия. При этом 35% покупок пришлось на квартиры и апартаменты площадью 30-50 кв. м. В этот диапазон попадает большинство «однушек». Следовательно, однокомнатные лоты стали не только самыми распространенными, но и наиболее востребованными в бизнес-классе», — прокомментировала генеральный директор компании ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова.

До этого в Москве неожиданно выросло число ипотечных сделок.

Ранее сообщалось , что в Москве выросли покупки готового жилья.