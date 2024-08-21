Стало известно, где мечтают пожить россияне

Санкт-Петербург занял первое место среди городов РФ, где хотели бы пожить россияне. Его назвали 74% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Яндекс Аренда», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Следом идет Краснодар. За него проголосовали 60% респондентов. Тройку наиболее привлекательных для временного переезда городов замыкает Москва с 58%.

В топ-5 также вошли Казань и Нижний Новгород: – эти миллионники интересны 52% и 41% опрошенных соответственно.

«Участники исследования отмечают одной из главных причин, почему они хотели бы пожить в выбранных городах, возможность найти работу. Около 45% респондентов отметили важность трудоустройства при переезде в другое место», — комментирует руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.

Подавляющее большинство россиян, готовых переехать в другой город, заняты в сфере IT (31%), а также торговле и сфере услуг (24%).

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов из всех регионов России в возрасте от 18 лет.

До этого сообщалось, что почти две трети россиян хотят переехать из квартиры в частный дом.

Ранее россиянам рассказали, где подешевела аренда квартир.