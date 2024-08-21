Депутат назвал ключевую проблему в сфере российского ЖКХ

Данные об износе коммунальных сетей в России отражают только бухгалтерскую информацию об уровне их амортизации, а не фактическое техническое состояние. Это ключевая проблема, сказал «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он предложил не рассматривать законопроект Минэкономразвития о концессионных соглашениях в сфере ЖКХ без аудита Счетной палаты.

По законопроекту инвесторы, которые занимаются объектами водо- и теплоснабжения, а также водоотведения по принципу государственно-частного партнерства, смогут перезаключить соответствующие концессионные соглашения на новый срок без конкурсных торгов. Правительство внесло в Госдуму проект 17 августа.

«Нельзя рассматривать такие инициативы пока Счетная Палата не представит на рассмотрение Госдумы отдельный аудит всех концессионных соглашений в сфере ЖКХ, о котором мы договорились в начале этого года. Но уже сейчас понятно, что ничего хорошего мы там не увидим», — сказал Кошелев.

Госдума поручила Счетной палате провести такой аудит в апреле.

«В бюджетной отчетности сейчас невозможно понять, сколько средств идет на отдельные подвиды коммунального хозяйства. Оценить эффективность вложений крайне сложно. Лучше на этом этапе рассмотреть возможность верифицированной базы данных, которая бы использовалась для оценки состояния коммунальной инфраструктуры (аварийность, процент износа тепловых сетей и другое). В том числе — на основе показаний автоматизированных средств контроля и учета (счетчиков — прим.ред)», — сказал Кошелев.

По его мнению, это позволит создать условия для привлечения долгосрочных инвестиций в сферу водоснабжения, в том числе за счет совершенствования предложенного Минэком механизма.

По словам Кошелева, более 40% линейных объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства РФ нуждаются в замене, включая:

•⁠ ⁠сетей водоснабжения 43,4% (249 тыс. км из 574 тыс. км);

•⁠ ⁠сетей теплоснабжения 30% (50 тыс. км из 167 тыс.км);

•⁠ ⁠сетей водоотведения 46% (92 тыс. км из 199 тыс. км).

Высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором потерь ресурсов в сетях и причиной их высокой аварийности. Ежемесячно в России происходит в среднем 6600 аварий, средняя продолжительность перерыва в поставках коммунальных услуг составляет около 9 часов 45 минут, привел данные депутат.

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