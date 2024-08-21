Сенатор оценила возможность сокращения неравенства в зарплатах россиян

Сократить неравенство в оплате труда россиян реально. Движение к этой цели идет, хотя многое предстоит сделать. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала сенатор РФ Ольга Епифанова.

По ее словам, в 2024 году наблюдается тенденция сокращения неравенства зарплат в России. Она уточнила, что этому способствует существенное повышение минимального размера оплаты труда и его дальнейшая индексация, господдержка предприятий.

«В любом случае надо продолжать борьбу с «серым» рынком труда, развивать экономику везде, во всех регионах, строить новые предприятия, стремиться к повышению производительности труда, автоматизации, разработке трудосберегающих технологий. Именно в этом направлении работает российское правительство сегодня, динамично реагируя на изменения, которые происходят в экономике», — отметила Епифанова.

Однако она не исключила сохранение уязвимых категорий населения «даже при самых благоприятных показателях». Епифанова уточнила, что перераспределить доходы в пользу менее обеспеченных слоев может помочь, в том числе, переход к прогрессивной шкале налогообложения. Сенатор назвала неравенство в зарплатах общемировой проблемой, и одно из предлагаемых решений — введение безусловного базового дохода. По мнению Епифановой, этот механизм слишком сложен, слишком многое надо менять в экономике и налогообложении. Сенатор добавила, что пока механизм не был внедрен ни в одной стране мира, хотя эксперименты проводились.

Епифанова также призвала учитывать региональную «поляризацию» в России — традиционно сложившуюся высокую концентрацию высокооплачиваемых специалистов в крупных городах. По словам сенатора, это снижает потенциал развития других регионов, небольших городов, районов. Так, в маленьком городе в госведомстве платят меньше, чем в областном центре или в столице. По словам сенатора, еще одна причина — география страны: труд специалистов на Крайнем Севере, в Арктической зоне и Дальнем Востоке оплачивается выше. Конечный размер зарплаты зависит от региона, работодателя, отрасли. Епифанова добавила, что сейчас очень востребованы ИТ-специалисты, инженеры, технологи, квалифицированные рабочие. И зарплатные предложения для слесаря-инструментальщик в разных регионах — от 80 тыс. до 160 тыс. рублей. Машинистам же предлагают от 100 тыс. до 260 тыс. рублей, этот максимум можно заработать на Крайнем Севере, уточнила сенатор.

По данным ВНИИ труда, за последние 20 лет неравенство зарплат в России снизилось в три раза: к концу прошлого года разрыв между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами составил 13,1 раза.

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