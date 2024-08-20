Крупнейшие российские компании помогут подготовить национальную школьную сборную по ИИ

Альянс в сфере искусственного интеллекта будет развивать применение ИИ в разных областях. В частности, наставники из объединения, включая Т-Банк, который недавно стал членом Альянса, займутся подготовкой всероссийской школьной сборной по ИИ к участию в международных соревнованиях в этой области.

В этом году преподаватели Центрального университета и привлеченные эксперты отрасли подготовили школьную сборную России к международной олимпиаде по ИИ (IOAI). В результате команда завоевала золото, серебро и заняла первое место по сумме баллов, обойдя конкурентов из 39 стран, включая Китай, Японию, США и другие.

Альянс в сфере искусственного интеллекта совместно с Т-Банком займется формированием национальной сборной и ее подготовкой к международной олимпиаде и профильным соревнованиям.

По словам главы Т-Банка Станислава Близнюка, пытаться взращивать интерес к применению новых технологий необходимо со школьной скамьи.

«Очень круто, что есть компании, которые готовы этим заниматься, выстраивают связку между образованием и работодателем. Это одна из миссий альянса — расширять практику применения этого подхода и как можно быстрее привлекать к этому школьников и студентов», — сказал Станислав Близнюк.

Также Альянс займется масштабированием и популяризацией грантов конкурс для школьных учителей «Вклад в поколение» от Т-Банка. За победу в нем присуждается грант в размере 150 тыс. рублей и оказывается методическую поддержка учителям.

Цель проекта — построение лояльного комьюнити талантливых педагогов для обмена опытом, рабочими материалами, а также лучшими педагогическими практиками и новыми инициативами.

Ранее сообщалось, что Т-Банк вошел в Альянс в сфере искусственного интеллекта.