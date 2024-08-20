Минсельхоз сообщил о мерах по поддержке фермеров из приграничных регионов

Минсельхоз пообещал фермерам и сельскохозяйственным предприятиям из подвергающихся активным атакам ВСУ приграничных Курской, Брянской и Белгородской областей возможность реструктурировать кредиты. Сообщение ведомства приводится в его Telegram-канале.

Они получат возможность уменьшить ежемесячный платеж или отсрочить погашение основного долга. Финансировать меры по поддержке сельского хозяйства будет Россельхозбанк.

До этого Минсельхоз пообещал выделить более 1 млрд руб. на компенсацию ущерба фермеров от заморозков.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.