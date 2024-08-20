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Россиянам назвали самые дорогие туристические направления

РСТ: Маврикий, Сейшелы и Мальдивы стали самыми дорогими направлениями в 2024 году

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Martin Moxter/Global Look Press

Маврикий признан самым дорогим зарубежным направлением для российских туристов в 2024 году. Об этом пишет «Лента.ру» Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные интернет-магазина Travelata.

По информации экспертов, средний чек тура на Маврикий составил ₽483 тыс. с человека. На втором месте по дороговизне оказались острова Южной Азии со средней стоимостью ₽432 тыс. за поездку. Тройку лидеров замыкают Сейшельские острова с ценой ₽394 тыс. за тур.

В рейтинге самых дорогих зарубежных направлений для россиян далее следуют Танзания (₽294 тыс.) и Индонезия (₽292 тыс.).

По объему продаж среди самых дорогостоящих стран, как и годом ранее, лидируют Мальдивы.

«В 2024 году объем бронирований пакетных туров на Мальдивы вырос на 46%. Наибольшей популярностью пользуются отели на атолле Северный Мале, их выбрали 34% туристов», — сообщил директор по маркетингу Travelata Олег Козырев.

До этого эксперт по туризму Майя Котляр заверила , что россияне, посещающие Европу, не испытывают на себе негатива со стороны местных жителей. По ее словам, европейцы относятся к туристам из России толерантно и с теплотой, избегая лишь политических дискуссий.

Ранее одно из самых опасных государств мира сделало визы для россиян бесплатными.

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