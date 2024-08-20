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В России скорректируют среднюю цену квадратного метра жилья

Минстрой предложил скорректировать среднюю стоимость квадратного метра жилья

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Shutterstock

Минстрой России предложил скорректировать среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах на четвертый квартал 2024 года. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет РБК.

Согласно документу, в некоторых регионах стоимость квадратного метра увеличится до 6,4%, в других понизится до 2,3%, а где-то останется на прежнем уровне. Наибольший рост ожидается в Астраханской области (6,4%), Чечне (5,6%) и Крыму (5,4%).

Снижение стоимости предполагается в Дагестане (-2,3%), Северной Осетии — Алании (-1,8%) и Ленинградской области (-0,9%). В Санкт-Петербурге показатель не изменится, оставшись на уровне 165,3 тыс. руб. за кв. м.
В Москве стоимость вырастет на 3,6% до 178 тыс. руб., в Московской области — на 1,8% до 155,9 тыс. руб.

Как отмечается в пояснительной записке, расчет производится по методике Минстроя с учетом данных Росстата. Эти нормативы используются для расчета социальных выплат из федерального бюджета льготным категориям граждан на покупку или строительство жилья.

По данным «Дом.РФ», после завершения программы льготной ипотеки рост цен на жилье в России значительно замедлился. В июле средний рост цен составил 0,4% против 1,4% в июне. С 1 июля 2024 года в России отменили льготную ипотеку под 8% на жилье в новостройках. Программу льготной IT-ипотеки продлили до 2030 года, внеся при этом ряд изменений в условия ее выдачи.

Ранее эксперты спрогнозировали дальнейшее снижение спроса на жилье.

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