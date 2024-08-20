Стало известно, как выросла выдача автокредитов в июле

В июле 2024 года россияне оформили более 152 тысяч автокредитов, что на 44,1% больше, чем годом ранее. Об этом пишет Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Если сравнивать с июнем, прирост составил чуть более 1%. Лидерами по числу выданных автокредитов стали Москва (8,45 тыс.), Московская (8,1 тыс.) и Ростовская (7,19 тыс.) области.

При этом в ряде субъектов наблюдается стремительный рост выдачи по сравнению с июнем — в Крыму он достиг 8,7%, Нижегородской области — 7%, Белгородской — 6,6%.

В то же время объем кредитования сократился в Самарской области на 4,6% и Башкортостане — почти на 4%.

В Москве прирост составил 2,2%, в Петербурге выдача автокредитов снизилась на 0,3%.

Всего по итогам первого полугодия российские банки выдали 799,8 тыс. автокредитов. Показатель оказался почти вдвое больше значения за аналогичный период 2023 года.

Ранее в РФ максимально подорожали кредиты наличными.