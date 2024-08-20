Аренда жилья в России дорожает ускоренными темпами

В августе стоимость однокомнатных квартир выросла в среднем на 7,9%, а двухкомнатных — на 7,4%. Это значительно выше показателей прошлого года 4,7% и 6,6% соответственно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Циан.Аналитики».

Эксперты связывают такое ускорение роста цен с несколькими факторами. Во-первых, традиционный сезонный спрос на аренду жилья в летние месяцы оказывает дополнительное давление на рынок. Во-вторых, существенное влияние оказали изменения в ипотечном кредитовании. Отмена ряда льготных программ и ужесточение условий для заемщиков привели к тому, что многие потенциальные покупатели жилья перешли на рынок аренды.

На прошлой неделе стало известно, что средние ставки по ипотеке в России в августе достигли 21%. Экономисты советуют не откладывать покупку жилья из-за дефицита в 3 млрд кв. м, который приведет к росту цен на недвижимость.

Ранее эксперт назвал необходимую зарплату для ипотеки на однушку в Москве.