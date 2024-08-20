ЕС пытается перекрыть каналы поставок в Россию

Несмотря на жесткие санкции, российская экономика продолжает рост. Эксперты связывают это с тем, что ЕС пока не в полной мере закрыл каналы обхода ограничений через третьи страны.Об этом пишет издание The Economist.

Официальная статистика фиксирует резкий рост поставок из ЕС в Армению, Казахстан и Турцию, в том числе по запрещенным категориям, таким как химикаты, электроника и машиностроение. Эксперты полагают, что значительная часть этих товаров в дальнейшем попадает в РФ. Одновременно, за счет расширения производства третьи страны могут выпускать товары двойного назначения для России.

Так, по данным разведки США, турецкие компании наладили сборку беспилотников и производство электроники для нужд российского ВПК. Политики ЕС признают наличие серьезной утечки санкций, однако опасаются ужесточать давление на союзников.

В декабре были введены первые ограничения против фирм из Армении и Узбекистана. В то же время европейцы готовы к диалогу о проблеме и рассматривают вариант дополнительных санкций, если переговорный процесс не принесет результатов.

До этого стало известно, что антироссийские санкции не оказали значительного влияния на экономику Германии, по словам статс-секретаря МИД ФРГ Томаса Баггера. Несмотря на сокращение торговли с Россией, цепочки поставок остались стабильными.

В Киргизии озаботились переводами из РФ.