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ЕС введет новые пошлины на китайские электромобили

ЕС готов ввести новые 9%-ные пошлины на электрокары, произведенные на территории КНР

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vilkon.com.ua

Европейский Союз решил ввести дополнительные пошлины в 9% на импорт электромобилей из Китая, особенно на произведенные в КНР электрокары марки Tesla. Об этом пишет агентство Bloomberg .

Это решение связано с расследованием, которое показало, что китайские производители пользуются значительными государственными субсидиями.

Новые пошлины коснутся не только Tesla, но и других крупных китайских автопроизводителей, таких как SAIC, Geely и BYD. Ставки пошлин будут варьироваться в зависимости от степени сотрудничества компаний с расследованием.

Брюссель и Пекин в последние месяцы проводили переговоры, чтобы найти альтернативное решение. ЕС заявлял, что любое такое решение должно соответствовать правилам Всемирной торговой организации и решать проблему субсидий.

Китайское правительство и компании выразили недовольство решением ЕС, назвав его протекционистским и угрожая ответными мерами. Однако ЕС настаивает на том, что новые пошлины необходимы для создания равных условий конкуренции на европейском рынке.

До этого стало известно, что, несмотря на жесткие санкции, российская экономика продолжает расти благодаря обходным каналам через третьи страны, такие как Армения, Казахстан и Турция. ЕС признает утечку санкций и рассматривает возможность ужесточения мер.

Ранее Евросоюз восстановил ввозные пошлины на украинские сахар и яйца.

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