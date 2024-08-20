Правительство профинансирует производство и закупку новой российской авиатехники

Производство и закупка гражданских российских самолетов разного класса будет финансироваться, в том числе, за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

По словам Мишустина, есть все необходимые ресурсы для достижения этой цели. Правительство планирует активно использовать инструменты для стимулирования спроса на новую технику, в том числе содействовать созданию системы послепродажного обслуживания.

Как отметил премьер, речь идет о широком ассортименте воздушных судов: от широкофюзеляжных до небольших региональных самолетов с оборудованием и двигателями, разработанными в России. То же самое касается и наращивания серийного производства вертолетов, чтобы полностью обеспечить потребности российских компаний в них.

19 августа сообщалось, что цена легкого многоцелевого самолета «Байкал», который должен заменить «кукурузник» Ан-2, с 2019 года выросла почти в четыре раза и теперь достигает 455 млн рублей. Первые поставки воздушного судна ожидаются в 2025 году. Изначально Минпромторг указывал, что стоимость «Байкала» не должна превышать 120 млн рублей.

Ранее стало известно, что летные испытания импортозамещенного лайнера МС-21 начнутся до конца 2024 года.