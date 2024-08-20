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Paramount столкнулась с трудностями при продаже компании

Bloomberg: два миллиардера пытаются купить одну из крупнейших телекомпаний США

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Allmy/Shutterstock/FOTODOM

Медиагигант Paramount Global, владеющий такими брендами, как CBS и MTV, оказался в центре корпоративной битвы за контроль над компанией. Об этом пишет Bloomberg.

К существующему предложению от Skydance Media, возглавляемой Дэвидом Эллисоном, сыном сооснователя Oracle Ларри Эллисона, добавилось новое предложение от медиамагната Эдгара Бронфмана — младшего. Миллиардер предложил компании 4,3 млрд.

Группа Эллисона ранее заключила предварительное соглашение с National Amusements, контрольным акционером Paramount, предложив $2,4 млрд за компанию и обязавшись инвестировать еще $6 млрд в покупку акций Paramount и погашение долгов. В рамках сделки Skydance должна была объединиться с Paramount. Однако соглашение предусматривало 45-дневный период для рассмотрения других предложений, который истекает в ближайшее время.

Ожидается, что Бронфман будет утверждать, что его предложение более выгодно, поскольку оно приведет к меньшему размыванию акций для акционеров Paramount, не являющихся акционерами Redstonе, написало издание.

До этого стало известно, что французский миллиардер и владелец LVMH Бернар Арно выбыл из тройки богатейших людей мира. Теперь топ-3 рейтинга Bloomberg Billionaires Index возглавляют американцы: Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг.

Ранее «Интеррос» Потанина увеличил долю в головной компании Т-банка до 41,4%.

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