Эксперты спрогнозировали дальнейшее снижение спроса на жилье

Июль стал первым серьезным испытанием для российского рынка недвижимости после отмены льготной ипотеки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Дом.РФ».

По данным компании, спрос на новостройки резко сократился: продажи квартир по договорам долевого участия рухнули на 31% год к году, а выручка застройщиков снизилась на 10%. Ипотечное кредитование также замедлилось: выдача кредитов сократилась на 15% за семь месяцев, а в августе ожидается еще более существенное падение.

Основной причиной охлаждения рынка стала отмена льготной ипотеки под 8%, которая ранее обеспечивала около 55% всех ипотечных сделок. Высокие рыночные ставки и рост конкуренции со стороны банковских вкладов также сыграли свою роль. Часть граждан предпочла отложить покупку жилья и разместить средства на депозитах.

«Второе полугодие «можно с большой степенью вероятности прогнозировать снижение запуска новых проектов, несмотря на попытки застройщиков придумывать новые схемы для участников долевого строительства», — отмечает руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое Надежда Косарева.

Несмотря на снижение спроса, застройщики пока не спешат сокращать объемы строительства. За январь-июль было запущено 27 млн кв. м новых проектов, что на 13% больше, чем годом ранее. Однако, эксперты предупреждают о возможных рисках для проектов с более поздними сроками сдачи, если ситуация на рынке не улучшится.

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