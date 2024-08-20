Яндекс добавил новый раздел «Детям» в телевизорах с Алисой

На экране ТВ Станции и других телевизоров на платформе YaOS с Алисой появился раздел «Детям», где собраны наиболее популярные детские мультфильмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Яндекс.

В компании ранее уточнили, что на данный момент на платформе YaOS работают более 20% всех смарт-телевизоров в России. Редакция убедилась, что раздел «Детям» также открывается на Станции Макс, которую компания перевела на платформу YaOS X на прошлой неделе.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков считает, что появление детского раздела на платформе YaOS закономерно, так как спрос на детский контент высок.

«На мой взгляд, на конкуренцию за детскую аудиторию даже не столько замедление работы YouTube повлияло, как в целом большой спрос аудитории на подобный контент. Рано или поздно компании в любом случае взялись бы за развитие и продвижение детских подборок. Просто сейчас спрос стал еще больше», – заявил он.

Ранее «Коммерсантъ» и Forbes, напротив, писали, что из-за замедления роста YouTube в России онлайн-кинотеатры и видеосервисы зафиксировали резкий рост спроса на детский контент.