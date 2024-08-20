Затянувшиеся переговоры с КНР поставили под сомнение запуск «Силы Сибири-2»

Перспективы строительства газопровода «Сила Сибири-2» для поставок российского газа в Китай через территорию Монголии остаются призрачными из-за затянувшихся разногласий Москвы и Пекина по цене на сырье. Об этом свидетельствует отсутствие этого проекта в долгосрочных планах развития Монголии до 2028 года, пишет китайская The South China Morning Post (SCMP).

Газета сообщает со ссылкой на бывшего члена монгольского Совета безопасности МБайарлхагва, страна фактически не ожидает продвижения по проекту «Силы Сибири-2» в ближайшие годы, поэтому он и не был включен в программные документы.

Главным камнем преткновения остается ценовой вопрос. По данным издания, Китай рассчитывает покупать газ из нового трубопровода по $60 за тысячу кубометров — такова внутренняя цена на топливо в России. Однако «Газпром» отвергает подобные условия.

Во-первых, внутреннее ценообразование в РФ субсидируется государством. Во-вторых, сейчас по уже действующему газопроводу «Сила Сибири-1» китайские компании закупают газ гораздо дороже - примерно по $260 за тысячу кубометров, пишет издание.

Учитывая принципиальную позицию КНР по максимально низким ценам на энергоресурсы, прогресса в вопросе запуска «Силы Сибири-2» в ближайшие годы действительно ждать не приходится, подытожила газета.

До этого стало известно, что Евросоюз может предъявить Киеву ультиматум по вопросу продления транзита российского газа, поскольку недавние атаки на Курскую область угрожают поставкам топлива в Европу. В условиях скорого окончания контракта на транзит и дефицита СПГ, ситуация вызывает серьезное беспокойство в ЕС.

Ранее нефтепереработка в России достигла рекордных показателей.