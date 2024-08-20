Совфед рекомендовал правительству закупать больше рыбной продукции

Совет Федерации рекомендует правительству активнее закупать отечественную рыбную продукцию для государственных нужд. Об этом сообщает РБК.

В документе за подписью председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных рекомендуется включить в «дорожную карту» по увеличению потребления рыбы до 2030 года предложения об увеличении закупок рыбной продукции отечественного производства. В меню школьного и дошкольного питания предложено включить рыбный фарш, рыбное филе и продукты из сурими. Кроме того, в Совфеде считают возможным включить рыбную продукцию в состав продовольственного обеспечения военнослужащих в местах постоянной дислокации (в зоне военной операции питание бойцов отличается).

Со ссылкой на сенатора Двойных издание пишет, что уровень потребления рыбной продукции в России пока не соответствует рекомендуемому Минздравом показателю — 28 килограммов в год на человека.

При этом в Росрыболовстве уверены, что объемов добываемой в стране рыбной продукции достаточно для удовлетворения внутреннего спроса.

28 июня руководитель Росрыболовства Илья Шестаков объявил о планах создания в России автономной некоммерческой организации (АНО) с целью изучения спроса на рыбопродукцию и ее продвижения. Финансирование АНО будет осуществляться за счет Росрыболовства, в будущем к нему предполагается привлечь рыбопромышленников.

Ранее сообщалось, что Китай остается крупнейшим импортером российской рыбы и рыбопродукции.