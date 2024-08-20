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В Киргизии озаботились переводами из РФ

24.kg: киргизские банки срочно ищут альтернативных партнеров для SWIFT-переводов

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Reuters

Финансовый сектор Киргизии столкнулся с проблемой после решения южнокорейского Kookmin Bank, одного из ключевых корреспондентов для местных банков, прекратить с сентября 2024 года проведение SWIFT-переводов в долларах США для киргизских клиентов. Об этом сообщает агентство 24.kg.

Крупнейшие банки республики уже начали поиск альтернативных решений для обеспечения бесперебойных трансграничных платежей.

Так, MBank запустил новый сервис, позволяющий отправлять денежные переводы в 160 стран. «Оптима Банк» рассчитывает расширить партнерство с другими корреспондентскими банками. «Элдик Банк» и «Демир Банк» заверили, что переводы будут идти через альтернативных банков-корреспондентов. В «Халык банке» пообещали продолжить оказание услуг по SWIFT-платежам в полном объеме.

Некоторые кредитные организации, такие как KICB, уже наладили новые корреспондентские отношения, обеспечив прямой доступ к долларовым платежам. Часть банков продолжает поиск новых партнеров или воздержалась от комментариев.

Национальный банк Киргизии призвал не сомневаться в стабильности банковской системы. По его данным, киргизские банки завязали корреспондентские отношения более чем с двумя десятками зарубежных банков и ужесточили контроль за трансграничными операциями в условиях санкций.

Накануне стало известно, что кыргызский MBank приостановил переводы через российские банки из-за риска вторичных санкций США.

Ранее в России приостановили права иностранного акционера Highland Gold.

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