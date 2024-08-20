В Китае высказались о торговле с Россией

Россия по итогам первого полугодия стала крупнейшим поставщиком нефти, природного газа, калийных удобрений и древесины в Китай, заявил вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн. Его слова приводит РИА Новости.

Двусторонняя торговля развивается динамично: за январь —июнь ее объем вырос на 1,6%, подчеркнул спикер. Он также отметил, что стороны продолжают расширять сотрудничество в сферах атомной энергетики, авиации, IT, транспорта и ИИ.

«Выражаем надежду на новый уровень сотрудничества, стабильное развитие китайско-российских отношений», — заключил Хэ Лифэн.

До этого сообщалось, что российский бизнес столкнулся с новой проблемой при расчетах с КНР. Китайские банки начали возвращать платежи из РФ за уже поставленные товары. Так, в одной из компаний сообщили, что спустя три месяца после оплаты вернулся юаневый платеж за поставку, которая была уже растаможена и получена.

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин обсуждают экспорт газа по трубопроводу через Монголию.