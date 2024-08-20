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Еще один миллионер пропал без вести после крушения яхты в Италии

Глава Morgan Stanley и миллионер Линч пропали после крушения яхты в Италии

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Председатель американского банка Morgan Stanley Джонатан Блумер и британский мультимиллионер, сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy Майкл Линч пропали без вести после крушения яхты у берегов Сицилии. Об этом пишет газета The Guardian.

«Господин Блумер является близким другом Линча, и итальянские власти подтвердили его пропажу без вести», — сообщает издание.

В понедельник в итальянских СМИ появилась информация о крушении парусного судна с туристами у побережья города Портичелло. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч.

Сейчас затонувшая яхта находится на глубине 49 метров и на расстоянии около 800 метров от берега. На месте происшествия работают сотрудники береговой охраны.

Ранее под Петербургом пропала актриса из «Гоголя».

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