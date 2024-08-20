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На главной люксовой улице Москвы осталось рекордно мало магазинов иностранных брендов

CORE.XP: на главной люксовой улице Москвы осталась лишь треть зарубежных брендов

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Столешниковом переулке — главной люксовой улице Москвы — осталось рекордно мало магазинов зарубежных брендов. По итогам первого полугодия их доля составила всего 37%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные CORE.XP.

Для сравнения: в доковидном 2019 году на иностранные бренды приходилось 79% магазинов в Столешниковом переулке.

Число зарубежных марок начало сокращаться в пандемию. Тогда главную люксовую улицу столицы покинули Michael Kors, Van Cleef & Arpels, Chaumet и ряд других марок. Это было связано с дорогой арендой. В 2022-м отток иностранных брендов ускорился.

Сейчас в Столешниковом переулке продолжают работать без изменений 15 зарубежных брендов. В их числе — Salvatore Ferragamo, Kiton, Damiani, Fabiana Filippi, Billionare и Agent Provocateur.

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