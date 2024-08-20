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ЦБ Китая оставил базовую ставку неизменной

Народный банк Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,35%

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Depositphotos

Народный банк Китая (НКБ) оставил базовую ставку по кредитам сроком на один год на уровне 3,35% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте китайского регулятора.

Ставка по пятилетним кредитам также сохранилась на прежнем уровне — 3,85% годовых. Решение НКБ соответствует прогнозам экономистов.

Сейчас обе ставки находятся на рекордных минимумах. Последний раз китайский центробанк менял их в июле. Тогда регулятор понизил ставки разом на 10 базисных пунктов.

До этого сообщалось, что Китай столкнулся с резким оттоком прямых иностранных инвестиций. По итогам января — июля вложения зарубежных инвесторов снизились на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, опустившись до 539,47 млрд юаней, или около $75,3 млрд. При этом Германия и Сингапур с начала года заметно нарастили инвестиции в КНР.

Ранее в Европе выросло число банкротств компаний.

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